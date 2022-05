ATELIER: LES EXPLORATEURS VOYAGENT DANS LE TEMPS, 19 juillet 2022, .

ATELIER: LES EXPLORATEURS VOYAGENT DANS LE TEMPS

2022-07-19 – 2022-07-19

Les Explorateurs redécouvrent la ville en noir et blanc ! Grâce aux cartes postales anciennes, ils observent les façades du début du 20e siècle puis immortaliseront à leur tour les rues guérandaises en créant un collage mêlant couleurs et noir et blanc. Pour les 7 à 12 ans.

