ATELIER: LES EXPLORATEURS RECHERCHENT LA CARRIÈRE ENGLOUTI

ATELIER: LES EXPLORATEURS RECHERCHENT LA CARRIÈRE ENGLOUTI, 2 août 2022, . ATELIER: LES EXPLORATEURS RECHERCHENT LA CARRIÈRE ENGLOUTI

2022-08-02 – 2022-08-02 Les Explorateurs mènent l’enquête dans le village de Clis pour retrouver les traces d’une carrière de granite. Avec l’aide de Gautier le carrier, ils relèveront les indices sur leur chemin pour s’emparer du trésor enfoui au fond de la carrière. De la chapelle Sainte-Catherine, au four à pain, en passant par la maison à escalier, les Explorateurs devront ouvrir l’œil pour saisir le butin ! Pour les 7 à 12 ans. Les Explorateurs mènent l’enquête dans le village de Clis pour retrouver les traces d’une carrière de granite. Avec l’aide de Gautier le carrier, ils relèveront les indices sur leur chemin pour s’emparer du trésor enfoui au fond de la carrière. De la chapelle Sainte-Catherine, au four à pain, en passant par la maison à escalier, les Explorateurs devront ouvrir l’œil pour saisir le butin ! Pour les 7 à 12 ans. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville