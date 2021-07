Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique ATELIER: LES EXPLORATEURS ENQUÊTENT À SAILLÉ Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

ATELIER: LES EXPLORATEURS ENQUÊTENT À SAILLÉ 2021-07-27 – 2021-07-27

Guérande Loire-Atlantique Les Explorateurs mènent l’enquête pour tenter de retrouver la récolte de sel disparue… Sur leur chemin, ils observeront l’architecture emblématique de ce village paludier et se plongeront dans son histoire pour réunir les indices qui leurs permettront de récupérer l’or blanc des marais salants. Pour les 7 – 12 ans. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr +33 2 40 15 10 01 Les Explorateurs mènent l’enquête pour tenter de retrouver la récolte de sel disparue… Sur leur chemin, ils observeront l’architecture emblématique de ce village paludier et se plongeront dans son histoire pour réunir les indices qui leurs permettront de récupérer l’or blanc des marais salants. Pour les 7 – 12 ans. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Catégories d'évènement: Guérande, Loire-Atlantique