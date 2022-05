ATELIER: LES EXPLORATEURS DÉFIENT TRISTAN DE CARNÉ

ATELIER: LES EXPLORATEURS DÉFIENT TRISTAN DE CARNÉ, 26 juillet 2022, . ATELIER: LES EXPLORATEURS DÉFIENT TRISTAN DE CARNÉ

2022-07-26 – 2022-07-26 Seigneur guérandais et capitaine de la cité médiévale à l’époque d’Anne de Bretagne, Tristan de Carné cherche des gardes pour la bonne ville de Guérande. Pour rejoindre la défense guérandaise, les Explorateurs devront relever les défis lancés par le chevalier pour s’emparer de la clé de la ville. Réussiront-ils à résoudre les défis pour protéger la cité ? Pour les 7 à 12 ans. ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr +33 2 40 15 10 01 Seigneur guérandais et capitaine de la cité médiévale à l’époque d’Anne de Bretagne, Tristan de Carné cherche des gardes pour la bonne ville de Guérande. Pour rejoindre la défense guérandaise, les Explorateurs devront relever les défis lancés par le chevalier pour s’emparer de la clé de la ville. Réussiront-ils à résoudre les défis pour protéger la cité ? Pour les 7 à 12 ans. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

