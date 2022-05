ATELIER: LES EXPLORATEURS CRÉENT LEUR BLASON

2022-08-09 – 2022-08-09 Les Explorateurs partent en quête des blasons de la cité médiévale conservés dans la pierre de granite ou sur les vitraux de la collégiale Saint-Aubin. Ils imagineront ensuite leur propre écu, comme au temps des chevaliers et des princesses, avec de la peinture à l'œuf fabriquée par leur soin. Pour les 7 à 12 ans.

