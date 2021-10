La Hague La Hague La Hague, Manche Atelier “Les curieux de l’espace” – Planétarium Ludiver La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Atelier “Les curieux de l’espace” – Planétarium Ludiver La Hague, 22 décembre 2021, La Hague. Atelier “Les curieux de l’espace” – Planétarium Ludiver TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague

2021-12-22 14:45:00 14:45:00 – 2021-12-22 15:45:00 15:45:00 TONNEVILLE 1700 rue de la Libération

La Hague Manche La Hague Pour les 7/11 ans.

Thème : “Light painting” ou comment peindre avec la lumière

Sur réservation. Pour les 7/11 ans.

Thème : “Light painting” ou comment peindre avec la lumière

Sur réservation. +33 2 33 78 13 80 http://www.ludiver.com/ Pour les 7/11 ans.

Thème : “Light painting” ou comment peindre avec la lumière

Sur réservation. TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Cotentin – La Hague

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse TONNEVILLE 1700 rue de la Libération Ville La Hague lieuville TONNEVILLE 1700 rue de la Libération La Hague