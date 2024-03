Atelier Les créatures de la mer Musée des Impressionnismes Giverny, jeudi 25 avril 2024.

Atelier Les créatures de la mer Musée des Impressionnismes Giverny Eure

Plonge dans les eaux profondes et de ton imagination et laisse parler ta créativité pour inventer une créature marine digne des plus beaux récits d’aventure.

Techniques: pastel gras, feutres, collage, découpage

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Le Géant des Beaux-Arts, partenaire du musée, offre une partie des fournitures des ateliers jeune public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 16:30:00

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

