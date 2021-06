Sarcelles Jardin Pédagogique Inven'Terre Sarcelles, Val-d'Oise Atelier: Les Consom’acteurs Jardin Pédagogique Inven’Terre Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Jardin Pédagogique Inven'Terre, le jeudi 8 juillet à 14:00

**Venez jouer le jeu de la consommation responsable pour ne pas oublier pourquoi, par qui et comment sont fait les produits que nous consommons avec l’équipe d’Inven’Terre !** Participez à un atelier ludique pour apprendre à consommer durablement au jardin de l’association pédagogique d’Inven’Terre ! _Tout public_

Information et inscription (obligatoire) auprès de Candelaria Hernandez de l’Association Inven’Terre – Gratuit

Participez aux animations « De la graine à notre assiette » et venez découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon ! Jardin Pédagogique Inven’Terre 15 impasse des Pilliers, 95200 SARCELLES Sarcelles Val-d’Oise

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T16:00:00

