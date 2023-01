ATELIER: LES CANETTES Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

ATELIER: LES CANETTES Mayenne, 9 février 2023, Mayenne . ATELIER: LES CANETTES Boulevard François Mitterrand médiathèque Mayenne Mayenne médiathèque Boulevard François Mitterrand

2023-02-09 14:30:00 – 2023-02-09 17:00:00

médiathèque Boulevard François Mitterrand

Mayenne

Mayenne Envie de partager un temps convivial autour de la couture ? Nous vous proposons de nous rejoindre pour confectionner des pièces qui serviront aux différentes animations du Réseau des bibliothèques et médiathèques.

Il ne s’agit pas de cours de couture, mais d’un cycle de 4 séances où chacun partage sa technique, ses astuces et ses envies ! Premier cycle en 2023 : les déguisements en tous genres. Cette première date sera un temps d’échanges afin de constituer le

groupe. Public ado, adulte Réservation obligatoire au 02 43 11 19 84

Nombre de places limité.

Fournitures comprises mais chaque participant devra apporter sa machine à coudre. Au premier semestre 2023, la médiathèque de Mayenne met un coup de projecteur sur le théâtre, avec une exposition de costumes de théâtre, une rencontre et un atelier avec une costumière, des ateliers de théâtre parents-enfants. mediateque@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 71 https://www.legrandnord.fr/ médiathèque Boulevard François Mitterrand Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne médiathèque Boulevard François Mitterrand Ville Mayenne lieuville médiathèque Boulevard François Mitterrand Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

ATELIER: LES CANETTES Mayenne 2023-02-09 was last modified: by ATELIER: LES CANETTES Mayenne Mayenne 9 février 2023 Boulevard François Mitterrand médiathèque Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne