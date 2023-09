Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Jean-François Cavaillé Atelier Les Campanules Neuvy-en-sullias Catégorie d’Évènement: Neuvy-en-Sullias Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Jean-François Cavaillé Atelier Les Campanules Neuvy-en-sullias, 14 octobre 2023, Neuvy-en-sullias. Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Jean-François Cavaillé 14 et 15 octobre Atelier Les Campanules Voir https://experience.arcgis.com/experience/ac773585a54b4da6ac08648e08beaa9d Venez à la rencontre de Jean-François qui vous livrera quelques secrets sur sa passion et ses créations ! Portes ouvertes d’un univers attachant, il a métamorphosé son habitation en un véritable musée, une résidence d’artiste en quelque sorte ! Sculptures animalières en bois flottés de Loire – Passion pour la Loire la nature et le vivant – Ateliers d’expression créatives Atelier Les Campanules 4 Rue du Val, Neuvy-en-sullias Neuvy-en-sullias [{« type »: « link », « value »: « https://experience.arcgis.com/experience/ac773585a54b4da6ac08648e08beaa9d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Atelier Les Campanules
4 Rue du Val, Neuvy-en-sullias
Neuvy-en-sullias

