Atelier – Les bases du compostage Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Atelier – Les bases du compostage, 5 avril 2023, Pontarlier . Atelier – Les bases du compostage Se renseigner Pontarlier Doubs

2023-04-05 17:30:00 – 2023-04-05 20:30:00 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Organisée par « Préval Haut-Doubs ».

Découvrez les différentes phases pour bien composter, apprenez à utiliser un compost mûr et à reconnaitre les déséquilibres et leurs solutions. contact@preval.fr http://www.preval.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Se renseigner Pontarlier Doubs Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Pontarlier

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Atelier – Les bases du compostage 2023-04-05 was last modified: by Atelier – Les bases du compostage Pontarlier 5 avril 2023 Doubs Pontarlier Se renseigner Pontarlier Doubs

Pontarlier Doubs