Atelier : Les bases documentaires pour la revue de littérature – 9 avril 2024 – présentiel Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes, mardi 9 avril 2024.

Bref aperçu des principales bases à votre disposition à l’Université de Rennes : Cochrane, Web of Science et les répertoires d’essais cliniques. Mardi 9 avril, 13h00 1

Du 2024-04-09 13:00 au 2024-04-09 14:00.

Atelier organisé le mardi 9 avril 2024 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.

Pour vous aider dans la réalisation de revues de littérature, nous vous présenterons les principales bases à votre disposition à l’Université de Rennes : Cochrane, Web of Science et les répertoires d’essais cliniques. Cet atelier est complémentaire de l’atelier “Comment débuter une revue de littérature” qui a eu lieu en novembre 2023 mais peut être suivi indépendamment.

L’inscription est obligatoire : elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.

Si l’atelier n’est pas complet, vous pouvez y assister sans être inscrit au préalable : présentez-vous à l’animateur en début de séance.

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233452

Rodrig MBock