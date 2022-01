Atelier : Les bases de la sécurité informatique Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Atelier : Les bases de la sécurité informatique Mourenx, 26 janvier 2022, Mourenx. Atelier : Les bases de la sécurité informatique Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-01-26 10:00:00 – 2022-01-26 11:30:00 Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Afin de lutter contre tous types d’infections, de se protéger efficacement, de désinfecter son ordinateur ou smartphone, il est nécessaire de respecter certaines règles comme avoir un antivirus à jour, disposer d’un mot de passe efficace, ne pas ouvrir un e-mail d’un destinataire inconnu etc…

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

