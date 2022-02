Atelier : Les bases de FSE+ DRIEETS Île-de-France Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Atelier : Les bases de FSE+

DRIEETS Île-de-France, le jeudi 17 février à 10:00

DRIEETS Île-de-France, le jeudi 17 février à 10:00

**Afin de préparer le lancement du FSE+ 2021-2027, le Département du Fonds social européen de la DRIEETS d’Ile-de-France souhaite mobiliser et informer les porteurs de projets lors d’un atelier qui aura lieu le 17 février 2022 de 10h00 à 12h.** En amont des premiers appels à projet franciliens relevant du programme national FSE + 2021-2027, des ateliers en visioconférence seront proposés. Le prochain atelier aura lieu le jeudi 17 février de 10h à 12h et évoquera les grandes étapes d’un dossier FSE+. Il se destine essentiellement aux nouveaux porteurs de projet.

Participation libre (limité à une personne par structure)

DRIEETS Île-de-France 21 Rue Madeleine Vionnet, 93300, Aubervillers Aubervilliers Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis

2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00

