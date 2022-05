Atelier : Les base de la saponification à froid, 21 mai 2022, .

Atelier : Les base de la saponification à froid

2022-05-21 – 2022-05-21

De 14h à 17h avec la “Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement”, apprenez les base de la saponification à froid.

Atelier ouvert à tous, aux débutants et expérimentés.

Plus d’informations prochainement.

De 14h à 17h avec la “Coop grandvallière, partage de savoir-faire et environnement”, apprenez les base de la saponification à froid.

Atelier ouvert à tous, aux débutants et expérimentés.

Plus d’informations prochainement.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par