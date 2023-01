Atelier les ba-ba de la couture Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’Évènement: Corrèze

Atelier les ba-ba de la couture
22 Rue de la Civadière
Ussel Corrèze

2023-01-25 14:00:00 – 2023-01-25 16:00:00

De 14h à 16h
Gratuit sur inscriptions

Gratuit sur inscriptions Stages de couture personnalisés et adaptés à tous les niveaux. Les techniques de couture n’auront plus de secret pour vous. 22 Rue de la Civadière Ussel Ussel

