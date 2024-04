Atelier les aventures verrières Bouxwiller, vendredi 5 avril 2024.

Atelier les aventures verrières Bouxwiller Bas-Rhin

Restaurateur de vitraux

Au programme, démonstrations de peinture sur verre, coupe et montage d’un vitrail, explications sur le métier de vitrailliste dans les moindres détails. Venez nombreux découvrir l’atelier qui vient de poser ses outils au pied des collines du Bastberg.

Vous allez vous demander, pourquoi le nom Les aventures verrières ? C’est une bonne occasion de venir à l’atelier et me poser la question. Je souhaite également faire découvrir le vitrail sous un nouveau jour: coloré, lumineux et original.

Venez curieux !

Au sein d’une commune homologuée Petite Cité de Caractère EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

46 rue principale

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est

