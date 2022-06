Atelier « Les auxiliaires du jardinier »

Atelier « Les auxiliaires du jardinier », 28 juillet 2022

2022-07-28 – 2022-07-28 A travers une balade au jardin, rencontrons ses habitants et les relations qui nous relient. Apprenons leur mode de vie et fabriquons des abris. Animation pour public familial. 2€ par personne. Inscription obligatoire.

