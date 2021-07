Atelier : les assemblages bordelais à l’étranger La Cité du Vin, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bordeaux.

Atelier : les assemblages bordelais à l’étranger

La Cité du Vin, le jeudi 22 juillet à 19:00

En juillet, la Cité du Vin vous invite au voyage et à la découverte des régions viticoles du monde, le temps d’un atelier de dégustation. Bordeaux est connu pour avoir développé l’art de l’assemblage. Cette méthode séculaire réclame un réel savoir-faire consistant à combiner des vins issus de différents cépages et de diverses parcelles tout en alliant les qualités de chacun. Aujourd’hui, ces assemblages issus des cépages bordelais emblématiques sont repris dans de nombreuses régions viticoles à l’étranger offrant à leur tour une expression différente. A travers cet atelier thématique et la dégustation de trois vins, vous découvrirez cet art si singulier en passant par les terroirs médocains jusqu’aux terroirs lointains d’Afrique du Sud et de Washington State. En partenariat avec : Wines of South Africa, Washington State Wine et Conseil Interprofessionnel des vins de Bordeaux

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ 14,40 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T19:00:00 2021-07-22T20:00:00