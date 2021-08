Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin, Truchtersheim Atelier “Les artistes en herbe” Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier "Les artistes en herbe" 2021-10-25 14:30:00 – 2021-10-29 16:30:00

Truchtersheim

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim EUR Un atelier créatif au choix : dessin, gravure ou peinture du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30 : l’encadrement est personnalisé, le matériel de dessin, de gravure et de peinture sont compris. Tarif : 90€ Atelier de dessin, peinture et gravure. +33 3 88 21 46 93 Un atelier créatif au choix : dessin, gravure ou peinture du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30 : l’encadrement est personnalisé, le matériel de dessin, de gravure et de peinture sont compris. Tarif : 90€ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

