Quimper Finistère Les enfants visitent la rétrospective consacrée à Henry Moret dont le style évolue de l’influence de l’Ecole de Pont-Aven à celle des impressionnistes dans ses paysages côtiers. Sur le chemin qui mène à l’atelier, proche du musée, les petits créateurs s’inspirent de la démarche de l’artiste pour croquer un motif en plein air. Un dessin en noir et blanc puis une touche de couleurs et enfin une myriade de teintes sans oublier la touche en bâtonnets ! Informations pratiques :

♦ Pour les 7-12 ans

♦ Durée : 2h

♦ L’atelier se trouve dans les halles. Départ et fin d’animation au musée.

♦ Tarif : 3.20 € ou 2 tickets Atout-sport

♦ Limité à 9 enfants, sans les parents !

♦ Réservez dès à présent en indiquant le prénom de l’enfant, payez le jour de l’animation.

