Atelier « Les animaux de la ferme » Tourouvre au Perche, 12 avril 2023, Tourouvre au Perche .

Atelier « Les animaux de la ferme »

La Ferme d’Apolline La Mulotière TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne La Mulotière La Ferme d’Apolline

2023-04-12 16:00:00 – 2023-04-12 18:00:00

La Mulotière La Ferme d’Apolline

Tourouvre au Perche

Orne

Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez-nous dans une de nos tâches quotidienne. Les mardis et vendredis.

A partir de 2 mois les mercredis (visite des animaux)- de 10h30 à 11h30 – Tarif: 3 € /pers

A partir de 7 ans les vendredis (visite et soins des animaux) de 16h à 18h Tarif: 5 € /pers

A partir de 5 ans les samedis (atelier au choix) de 15h à 17h Tarif: 3 € /pers pour 1h ou 5€/pers pour 2h.

Sur réservation.

Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez-nous dans une de nos tâches quotidienne. Les mardis et vendredis.

A partir de 2 mois les mercredis (visite des animaux)- de 10h30 à 11h30 – Tarif: 3 € /pers

A partir de 7 ans les vendredis (visite et soins des animaux) de 16h à 18h Tarif: 5 € /pers

A partir de 5 ans les samedis (atelier au choix) de 15h à 17h Tarif: 3 € /pers pour 1h ou 5€/pers pour 2h.

Sur réservation.

lafermedapolline@gmail.com +33 6 72 26 31 90 https://www.lafermedapolline.com/

La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2023-01-12 par