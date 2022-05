Atelier “Les Amoureux·euses” LAM – lille metropole musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Inspirez-vous des _Amoureux_, sculptures mobiles de l’artiste Annette Messager exposées sur le toit du musée, pour créer votre propre “Skydancer” et le mettre en scène devant le musée ! Création de petits “Skydancers”, qui prennent le vent comme les cerfs-volants, en s’inspirant des “Amoureux” d’Annette Messager. LAM – lille metropole musée d’art moderne,d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

