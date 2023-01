Atelier : Les algues nori Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier : Les algues nori Maison de la culture du Japon à Paris, 4 février 2023, Paris.

. payant Tarif unique 30 € Séminaire et atelier autour des algues « nori » suivi d’une dégusration de » temakizushi » Jugetsudo by Maruyama nori, maison de thé également spécialisée dans le commerce des algues japonaises, vous invite à découvrir les fameuses algues nori, ainsi que leur histoire, leurs différentes variétés et leurs nombreux bienfaits sur la santé. Vous apprendrez aussi à préparer des sushis en cornet « temakizushi ». Vous goûterez enfin à plusieurs sortes de nori provenant de différentes régions du Japon. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/ 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/les-algues-nori

