Atelier : les abris du jardin Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Catégories d’évènement: Mont-Bernanchon

Pas-de-Calais

Atelier : les abris du jardin Jardin de geotopia, 4 juin 2022, Mont-Bernanchon. Atelier : les abris du jardin

Jardin de geotopia, le samedi 4 juin à 14:00

Atelier en continu, animé par les médiatrices culturelles de Labanque. Venez découvrir les pouvoirs de la terre et avec les 10 doigts fabriquer des abris créatifs pour aider la petite faune sauvage à s’installer dans ton jardin. Atelier en continu, animé par les médiatrices culturelles de Labanque.

Entrée libre. Atelier pour les enfants accompagnés .

Venez découvrir les pouvoirs de la terre et avec les 10 doigts fabriquer des abris créatifs pour aider la petite faune sauvage à s’installer dans le jardin. Jardin de geotopia rue des Ecoles, 62350 Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Mont-Bernanchon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais Autres Lieu Jardin de geotopia Adresse rue des Ecoles, 62350 Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Ville Mont-Bernanchon lieuville Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Departement Pas-de-Calais

Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-bernanchon/

Atelier : les abris du jardin Jardin de geotopia 2022-06-04 was last modified: by Atelier : les abris du jardin Jardin de geotopia Jardin de geotopia 4 juin 2022 Jardin de geotopia Mont-Bernanchon Mont-Bernanchon

Mont-Bernanchon Pas-de-Calais