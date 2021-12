Bordeaux Maison un air de thé Bordeaux, Gironde ATELIER – LES 6 COULEURS DE THÉ Maison un air de thé Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

ATELIER – LES 6 COULEURS DE THÉ Maison un air de thé, 19 février 2022, Bordeaux. ATELIER – LES 6 COULEURS DE THÉ

Maison un air de thé, le samedi 19 février 2022 à 10:30

Atelier de dégustation de thé à Bordeaux —————————————- ### Expérience plurisensorielle autour du thé Pendant deux heures, vous vivrez une authentique découverte des 6 couleurs de thés à travers leurs origines, leurs histoires, leurs cultures et leurs manufactures. Vous serez initié aux techniques de préparation et de dégustation des thés. Pendant cet atelier réservé à 5 participants maximum, Grégory saura vous transmettre sa passion et ses connaissances qui vous accompagneront alors dans votre quotidien autour du thé.

Inscription obligatoire, 35 euros par personne. Atelier limité à 5 personnes

Offrez-lui ou offrez-vous un agréable moment de thé ! Une expérience pluri-sensorielle animée par des Sommeliers en thé. Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:30:00 2022-02-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison un air de thé Adresse 33 rue Buhan 33000 bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison un air de thé Bordeaux