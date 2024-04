Atelier : les 5 sens dans le potager de Miromesnil Château et jardin potager de Miromesnil Tourville-sur-Arques, samedi 1 juin 2024.

Atelier : les 5 sens dans le potager de Miromesnil Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Château et jardin potager de Miromesnil 8€ >12 ans, 6€ (2-12 ans), gratuit <2 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Goûter, Humer, regarder, toucher et entendre …

Une découverte inédite et incroyable de tout ce que l’on peut découvrir dans un jardin potager. 5 sens en éveil à travers 5 expériences situées dans le potager …. fermez les yeux et ouvrez la bouche…. touchez et sentez …. écoutez et regardez …. une immersion complète dans les propositions sensorielles qu’offre un potager !

Laissez vous aller, laissez vous tenter …. et profitez en !

Château et jardin potager de Miromesnil Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 02 80 http://www.chateaumiromesnil.com Le jardin potager de Miromesnil est un bel exemple de jardin nourricier traditionnel. Clos de murs du XVIIe siècle, quatre carrés où sont sagement alignés fleurs, fruits et légumes sont entrecoupés par des allées engazonnées longées de mixed borders. Dans le parc, les jardins à la française sont évoqués grâce à une tonte judicieuse. Cèdre du Liban, hêtres pourpres et autres arbres remarquables vous invitent à la promenade À 8km au sud de Dieppe par N 27 ou D 915.

