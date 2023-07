Atelier Leporello en famille inspiré des albums de Lucie Félix Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En s’inspirant des créations de Lucie Félix, les participants réaliseront leur propre leporello. Pour adultes et enfants, à partir de 3 ans sur inscription à partir du 5 septembre Le leporello est un livre en accordéon que l’on peut illustrer sur ses deux faces. Avec « Coucou« , Lucie Félix a fabriqué un leporello pour jouer avec bébé. Jouer à se cacher, à regarder par de petites fenêtres colorées, à se faire une cabane… Bruno Blanche qui anime l’atelier s’en inspirera pour vous proposer de réaliser votre propre création. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

