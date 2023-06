Atelier expérimentation de décors aux engobes sur grès Atelier LEOPON Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Atelier expérimentation de décors aux engobes sur grès 16 et 17 septembre Atelier LEOPON Ateliers: 30 minutes, 5€, limité à 8 personnes et sur inscription uniquement

Expérimentation de différentes techniques de décors aux engobes sur un carreau de grès blanc.

A l’issue de l’atelier, les pièces seront cuites et pourront être récupérées sous un délai de 2 à 3 semaines.

Atelier LEOPON 60 rue Salomon Reinach Lyon 69007 Jean-Macé Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0750180917 http://www.atelierleopon.com https://instagram.com/__leopon__?igshid=MzRlODBiNWFlZA== [{« type »: « email », « value »: « atelier.leopon@gmail.com »}] L’atelier LEOPON a ouvert ses portes en 2020. Il s’agit d’un lieu de travail qui réunit 4 artistes et artisanes. L’atelier se positionne aussi comme un lieu de transmission de savoir faire en proposant des ateliers de modelage et de teinture végétale sur textile. Transports à proximité: métro et bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Romain Bauer