La risographie | Atelier Leoka Atelier Leoka, 29 mars 2023, Toulouse. La risographie | Atelier Leoka 29 mars – 2 avril Atelier Leoka À la fois atelier d’impression en risographie et studio de création, l’atelier Leoka vous invite à découvrir son nouvel atelier et son univers poétique et coloré. L’atelier imprime en risographie et façonne tous projets pour entreprises et particuliers depuis l’automne 2021. Il organise également des initiations ainsi que des formations pour tous les niveaux et tous les âges.

* Passez les portes de l’atelier pour tout savoir sur ce procédé d’impression unique.

Le studio de création, lui, diffuse des objets graphiques dessinés par la créatrice. Du papier au textile, chaque objet est dessiné et fabriqué à la main à Toulouse, en pièce unique ou en série limitée.

* Découvrez tout au long de l’évènement, une exposition de ses travaux personnels. Programme Exposition, ateliers, animations et échanges sont au rendez-vous ! Mercredi de 14h à 18h : Atelier d’expérimentation autour de l’impression riso pour les enfants de +12 ans ( sur réservation via bonjour@atelierleoka.com ) Jeudi de 14h à 21h : Exposition, échanges et démonstration en libre accès Samedi de 9h30 à 13h : Atelier de risographie « Avec les mains » (sur réservation via bonjour@atelierleoka.com) Samedi de 14h à 18h : Exposition, échanges et démonstration en libre accès Dimanche de 9h30 à 13h30 : Exposition, échanges et démonstration en libre accès Dimanche de 14h à 18h : Atelier de risographie « Photographie » (sur réservation via bonjour@atelierleoka.com ) Pour en voir plus L’atelier d’impression riso : Atelier Leoka

Le studio de création : LEOKA Atelier Leoka 1 rue du midi Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://alexandrapascual.fr/products/atelier-trichromie?variant=43899541651689 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0648742260 »}] [{« link »: « mailto:bonjour@atelierleoka.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

