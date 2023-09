Atelier d’artiste vitrail d’art contemporain Atelier Léo Amery Martel, 1 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Salle d’exposition de vitraux d’art contemporain et visite de l’atelier

Tout public et gratuit. Visite sur rdv

Bagadou Bas.

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

Atelier Léo Amery Lieu-dit Bagadou Bas

Martel 46600 Lot Occitanie



Contemporary stained glass exhibition room and studio tour

Open to the public free of charge. Visit by appointment

Bagadou Bas

Sala de exposición de vidrieras contemporáneas y visita al estudio

Gratuito para el público en general. Visitas con cita previa

Bagadou Bas

Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunstfenster und Besuch des Ateliers

Für die gesamte Öffentlichkeit und kostenlos. Besichtigung nach Vereinbarung

Bagadou Bas

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Vallée de la Dordogne