Portes ouvertes à l’atelier Lengaï, pépinière d’artistes verrières 31 mars – 2 avril Atelier lengaï

À l’occasion des JEMA, l’atelier Lengaï vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les dernières créations de ses résidentes.

Sublimer le quotidien, c’est à la fois créer et restaurer les vitraux qui s’intègrent à l’architecture qui nous entoure, mais aussi concevoir de nouvelles façons d’intégrer le vitrail et les décors verriers dans nos intérieurs : sous forme d’objets domestiques, en luminaires, miroirs, bijoux… Du vitrail tableau au petit objet décoratif, nous avons à cœur de permettre à chacun de sublimer son quotidien grâce à nos créations verrières.

Les résidentes vous révèleront également l’envers du décor par le biais de nombreuses démonstrations.

Vous pourrez assister à la création d’une perle de verre soufflée au chalumeau, aux différentes étapes de réalisation d’un vitrail, de la coupe du verre à la soudure en passant par la peinture sur verre, à la grisaille et la mise en plomb. Les artistes vous feront découvrir leurs projets en cours et seront présentes pour échanger et partager avec vous leur savoir-faire.

À propos de l’atelier…

Créé il y a plus de 15 ans par Igor Petroff, l’Atelier Lengaï est une pépinière d’artistes verriers qui accueille et accompagne des résident.e.s à différentes étapes de leurs carrières.

Actuellement, c’est 7 artistes qui y travaillent au quotidien, dans une dynamique collective d’émulation et de partage des savoirs-faire. Les équipements de l’atelier leur permettent d’envisager pratiquement toutes les techniques du travail du verre à l’exception du soufflage : peinture sur verre, vitraux au plomb et technique Tiffany, gravure par sablage, fusing et thermoformage, travail au chalumeau…

Chacune des résidentes de l’atelier travaille le verre à sa façon, en mêlant savoirs-faire traditionnels et création contemporaine, avec son regard personnel et sa sensibilité artistique propre.

Vous pouvez découvrir leur travail et le quotidien de l’atelier sur notre compte Instagram !

et sur les comptes respectifs de chaque artiste :

Audrey Chambon

Marion Clavier

Nyx Solaris

Clothilde Wattelier

Anaëlle Pann

Pauline Amouyal

Laura Savry-Cattan

Atelier lengaï 20 rue montbrun 75014 Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierlengai@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier.lengai/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:30:00+02:00

vitrail verre

Créations des artistes de l’atelier, ©Laura Savry-Cattan