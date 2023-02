Le Vitrail et l’Artisan Vitrailliste Atelier L’Energie des Couleurs Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Vitrail et l’Artisan Vitrailliste Atelier L’Energie des Couleurs, 27 mars 2023, Paris. Le Vitrail et l’Artisan Vitrailliste 27 mars – 2 avril Atelier L’Energie des Couleurs Atelier de découverte du métier de Vitrailliste Atelier L’Energie des Couleurs 93 Avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS Quartier du Gros-Caillou Paris 75007 Île-de-France Au cours de sa visite, le visiteur pourra selon son envie et sa disponibilité : – Avoir une introduction à l’histoire et aux styles de vitraux en France à travers les siècles

– Avoir une information sur le métier d’artisan vitrailliste (l’emploi, les fonctions les activités, les tâches et les outils, le cursus de formation)

– Avoir une introduction à la fabrication du verre au cours des sciècles

– Expérimenter la coupe de calibre

– Expérimenter la coupe de verre au calibre

– Expérimenter du montage traditionnel au plomb et la soudure à l’étain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 CASSE Sandre_L’Énergie des Couleurs

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier L'Energie des Couleurs Adresse 93 Avenue de la Bourdonnais 75007 PARIS Quartier du Gros-Caillou Ville Paris lieuville Atelier L'Energie des Couleurs Paris

Atelier L'Energie des Couleurs Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Vitrail et l’Artisan Vitrailliste Atelier L’Energie des Couleurs 2023-03-27 was last modified: by Le Vitrail et l’Artisan Vitrailliste Atelier L’Energie des Couleurs Atelier L'Energie des Couleurs 27 mars 2023 Atelier L'Energie des Couleurs Paris Paris

Paris