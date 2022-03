Atelier LegOeno au Château Boutinet Villegouge, 12 avril 2022, Villegouge.

Atelier LegOeno au Château Boutinet

2022-04-12 – 2022-04-12 Yourte Boutinet 1436 Route des Palombes

Villegouge Gironde Villegouge

PeMarier Vin et Lego, c’est possible ! Avec Nathalie vigneronne, les parents visitent et dégustent les vins bios pendant que

les enfants, avec Sandrine guide touristique, découvrent l’histoire du vin du Fronsadais, trouvent le code de la boîte mystère

grâce aux énigmes et jouent les architectes pour aider Nathalie à reconstruire son château en Lego. De 6 à 12 ans.

+33 6 83 86 09 38

Yourte Boutinet 1436 Route des Palombes Villegouge

