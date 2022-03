Atelier LEGO Villes miniatures L’Annexe Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Pour les 2-3 ans accompagnés d’un parent À partir de briques de grandes dimensions, les enfants se familiarisent aux formes et aux couleurs tout en s’initiant à la construction pour réaliser collectivement une ville balnéaire. À destination des bâtisseurs en herbe ! Gratuit pour le parent accompagnant RDV L’Annexe, 1 Rue du Printemps, ROYAN

Réservation obligatoire (places limitées) / Tarif : 4,10€

Pour découvrir l’architecture et l’urbanisme de façon ludique ! L’Annexe 1 Rue du Printemps, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

