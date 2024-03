ATELIER LEGO® Maison contemporaine Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, mardi 9 avril 2024.

ATELIER LEGO® Maison contemporaine À destination des amateurs des célèbres briques danoises ! 9 – 23 avril, les mardis Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Tarif : 4,50 € / Réservation obligatoire (Places limitées)

Début : 2024-04-09T14:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

L’architecture du Mouvement Moderne qui apparaît durant la première moitié du XXe siècle va durablement renouveler la conception de la maison. Après une présentation des caractéristiques de cette architecture, les enfants conçoivent en LEGO® une maison contemporaine inspirée de projets royannais.

Pour les 7-9 ans les 09/04 et 23/04 et les 10-12 ans les 16/04

RDV CIAP de Royan, Rez-de-mer du Palais des Congrès, Avenue des Congrès

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}]

©R. Riehl, Ville de Royan