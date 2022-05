Atelier Lego® League (11-15 ans) Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Lego® League (11-15 ans) Le Temps des Cerises, 15 juin 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier Lego® League (11-15 ans)

Le Temps des Cerises, le mercredi 15 juin à 18:00

Dans le cadre du festival #VivaIssy, venez participer à un atelier d’initiation qui vous permettra également d’en savoir plus sur la First® Lego® League, la compétition annuelle à laquelle participent les jeunes du Temps des Cerises ! Pour les 11/15 ans.

Gratuit, sur réservation.

Venez découvrir les rudiments de la programmation robotique avec le robot Lego® Boost ou Mindstorms ! Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-06-15T18:00:00 2022-06-15T19:00:00

