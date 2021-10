Paris île de France, Paris ATELIER LEGO enfants Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATELIER LEGO enfants, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

payant

LES TRAINS ET LES GARES Tous les après-midi de la 1e semaine des vacances de Toussaint, Nous proposons un atelier découverte et construction. Trois trains télécommandés seront mis en route sur 10 mètres de voie. Nous construirons également une gare et d’autres équipements en fonction de l’imagination des enfants. A partir de 8 ans, nous accueillons un petit groupe afin que chacun puisse participer activement. Ils seront accompagnés par notre animatrice secondée par un intervenant, et notre architecte. Animations -> Loisirs / Jeux 65 rue mademoiselle Paris 75015

Vaugirard 88, 70 arrêt Péclet

Contact :association REFLETS 15 0145750579 accueil@reflets15.fr http://reflets15.fr https://m.facebook.com/reflets15/ 0145750579 accueil@reflets15.fr Animations -> Loisirs / Jeux Enfants

association REFLETS 15

