Royan L'Annexe Royan ATELIER LEGO® Défis de briques L’Annexe Royan Catégorie d’évènement: Royan

ATELIER LEGO® Défis de briques L’Annexe, 20 avril 2021-20 avril 2021, Royan. ATELIER LEGO® Défis de briques

L’Annexe, le mardi 20 avril à 14:30

À partir d’un nombre de briques déterminé, les enfants réalisent une série de défis pour mettre à l’épreuve leurs talents de bâtisseurs. Construisez immeubles, tours … sous le contrôle du chronomètre !

_Pour les 7-9 ans / Durée 1h30_

Tarif : 4,10 € / Réservation obligatoire

À destination des bâtisseurs en herbe ! L’Annexe 1 Rue du Printemps, 17200 Royan Royan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-20T14:30:00 2021-04-20T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Royan Autres Lieu L'Annexe Adresse 1 Rue du Printemps, 17200 Royan Ville Royan