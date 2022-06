ATELIER : L’EFFET MIROIR Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER : L’EFFET MIROIR Saint-Brevin-les-Pins, 21 septembre 2022, Saint-Brevin-les-Pins. ATELIER : L’EFFET MIROIR

94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2022-09-21 16:30:00 – 2022-09-21 18:30:00 Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins L’Effet Miroir L’Univers s’occupe sans cesse de t’envoyer tes propres reflets, en utilisant principalement les personnes qui te sont proches… AU PROGRAMME : – recevoir un enseignement et intégrer l’outil du Miroir – faire un travail d’introspection et de prises de conscience – échanger avec les autres participants dans un cadre chaleureux et respectueux Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre « propre groupe » dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31. Billetterie ICI>>> voyageentoi@outlook.fr +33 6 95 30 55 31 https://www.voyageentoi.com/ L’Effet Miroir L’Univers s’occupe sans cesse de t’envoyer tes propres reflets, en utilisant principalement les personnes qui te sont proches… AU PROGRAMME : – recevoir un enseignement et intégrer l’outil du Miroir – faire un travail d’introspection et de prises de conscience – échanger avec les autres participants dans un cadre chaleureux et respectueux Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre « propre groupe » dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31. Billetterie ICI>>> Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Other Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse 94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

ATELIER : L’EFFET MIROIR Saint-Brevin-les-Pins 2022-09-21 was last modified: by ATELIER : L’EFFET MIROIR Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 21 septembre 2022 94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique