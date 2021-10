Atelier “Lectures Automnales” Issigeac, 27 octobre 2021, Issigeac.

Atelier “Lectures Automnales” 2021-10-27 15:30:00 – 2021-10-27 16:00:00

Issigeac Dordogne

Pour les enfants de 5 à 7 ans, nous vous proposerons un atelier conte et lecture sur le thème de l’automne d’une durée de 30 minutes environ. Les animaux, les citrouilles et les sorcières feront la joie des petits et des grands. Vous pourrez prolonger ce moment convivial par des lectures à vos enfants. ( les enfants de moins de 5 ans et de plus de 7 ans seront aussi les bienvenus).

Les inscriptions sont recommandées car le nombre de places est limité.

+33 5 53 74 94 31

