Atelier lecture Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Atelier lecture Vitry-le-François, 8 décembre 2022, Vitry-le-François. Atelier lecture

34 Grande Rue de Vaux Librairie La Cédille Vitry-le-François Marne Librairie La Cédille 34 Grande Rue de Vaux

2022-12-08 – 2022-12-08

Librairie La Cédille 34 Grande Rue de Vaux

Vitry-le-François

Marne Vitry-le-François Cie Facteur Communs. Pour participer en tant que lecteur au Marathon-Lecture, venez assister à un atelier de lecture à haute voix.

Encadré par Fred Cacheux et Laure Werckmann, le Marathon-Lecture est une performance collective de longue durée où professionnels et amateurs se succèdent pour lire et faire découvrir dans la convivialité l’intégralité de l’oeuvre Le Feuilleton d’Artemis, la mythologie grecque en cent épisodes de Murielle Szac.

Inscrivez-vous pour devenir un des nombreux lecteurs de ce Marathon-Lecture. Cie Facteur Communs. Pour participer en tant que lecteur au Marathon-Lecture, venez assister à un atelier de lecture à haute voix. 18h. +33 3 26 41 00 10 Librairie La Cédille 34 Grande Rue de Vaux Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Vitry-le-François Marne Librairie La Cédille 34 Grande Rue de Vaux Ville Vitry-le-François lieuville Librairie La Cédille 34 Grande Rue de Vaux Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Atelier lecture Vitry-le-François 2022-12-08 was last modified: by Atelier lecture Vitry-le-François Vitry-le-François 8 décembre 2022 34 Grande Rue de Vaux Librairie La Cédille Vitry-le-François Marne Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne