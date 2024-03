Atelier lecture La Petite Surface Epicerie Cantine Vexin-sur-Epte, vendredi 22 mars 2024.

Atelier lecture La Petite Surface Epicerie Cantine Vexin-sur-Epte Eure

La Petite Surface (épicerie cantine à Tourny Vexin-sur-Epte) met en valeur les produits et l’artisanat local et organise régulièrement des rencontres et des ateliers.

Venez discuter des lectures qui vous ont le plus impressionnées avec d’autres passionnés ! Animé par Nathalie.

Nombre de participants maximum 8

Réservation obligatoire au 02 32 52 31 67

Participation libre

La Petite Surface (épicerie cantine à Tourny Vexin-sur-Epte) met en valeur les produits et l’artisanat local et organise régulièrement des rencontres et des ateliers.

Venez discuter des lectures qui vous ont le plus impressionnées avec d’autres passionnés ! Animé par Nathalie.

Nombre de participants maximum 8

Réservation obligatoire au 02 32 52 31 67

Participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22 16:00:00

La Petite Surface Epicerie Cantine 11 route du Chesnay

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie

L’événement Atelier lecture Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération