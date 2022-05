Atelier lecture – UTL Jean CHIBOUT, 18 mai 2022, .

Atelier lecture – UTL Jean CHIBOUT

2022-05-18 – 2022-05-18

Université du Temps Libre Jean CHIBOUT Programme

Université du temps libre (UTL) étaient destinées aux seniors, au cours des années 1990, le besoin a été ressenti de s’ouvrir à un plus large public disposant de temps libre, sans condition d’âge ni de diplôme. D’où un foisonnement d’appellations diverses : université du temps disponible, du temps libre, du tiers-temps, interâges, tous âges, du temps retrouvé…

Conférences ouverts aux adhérents UTL et accessibles aux non adhérents, moyennant une participation de 7€ – un couple 12€.

Les sorties sont ouvertes également aux non adhérents .

Atelier lecture, animatrices Odette et France : “Premier sang” de Amélie Nothomb proposé par Annie Fontaine – UTL Jean CHIBOUT

Université du Temps Libre Jean CHIBOUT Programme

Université du temps libre (UTL) étaient destinées aux seniors, au cours des années 1990, le besoin a été ressenti de s’ouvrir à un plus large public disposant de temps libre, sans condition d’âge ni de diplôme. D’où un foisonnement d’appellations diverses : université du temps disponible, du temps libre, du tiers-temps, interâges, tous âges, du temps retrouvé…

Conférences ouverts aux adhérents UTL et accessibles aux non adhérents, moyennant une participation de 7€ – un couple 12€.

Les sorties sont ouvertes également aux non adhérents .

dernière mise à jour : 2022-04-29 par