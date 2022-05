Atelier lecture pour les enfants à Sévérac-le-Château

Atelier lecture pour les enfants à Sévérac-le-Château

2022-01-03 – 2022-01-03 EUR Rendez-vous au Multi Accueil Pirouette chaque premier lundi du mois de 10h à 12h.

Ateliers organisé par le Conseil Départemental en partenariat avec les puéricultrices de PMI du territoire d’action sociale d’Espalion, avec la Médiathèque départementale de l’Aveyron et Familles Rurales Sévérac d’Aveyron.

Animation gratuite, ouverte à tous, parents, grands-parents, assistants maternels accompagnés de leurs enfants. Une petite pause lecture avec votre jeune enfant? C’est possible chaque premier lundi du mois au Multi Accueil Pirouette ! +33 5 65 70 74 24 Rendez-vous au Multi Accueil Pirouette chaque premier lundi du mois de 10h à 12h.

Animation gratuite, ouverte à tous, parents, grands-parents, assistants maternels accompagnés de leurs enfants.

