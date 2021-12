Grenoble Tiers Lieu Collectif Voisin Grenoble, Isère Atelier Lecture Parents/Enfants Tiers Lieu Collectif Voisin Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Atelier Lecture Parents/Enfants Tiers Lieu Collectif Voisin, 22 janvier 2022, Grenoble. Atelier Lecture Parents/Enfants

Tiers Lieu Collectif Voisin, le samedi 22 janvier 2022 à 13:30

Lire ensemble, à plusieurs voix, chuchoter, regarder, décrire ou raconter…

nombre de places disponibles: 20

Atelier Lecture Parents/Enfants animé par une comédienne de la compagnie du théâtre du Réel, Mathilde Vieux Pernon Tiers Lieu Collectif Voisin 11 Place André Charpin 38100 Grenoble Grenoble Secteur 5 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T13:30:00 2022-01-22T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Tiers Lieu Collectif Voisin Adresse 11 Place André Charpin 38100 Grenoble Ville Grenoble lieuville Tiers Lieu Collectif Voisin Grenoble