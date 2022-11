Atelier : Lecture par arpentage Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier : Lecture par arpentage Université Sorbonne Nouvelle, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 13h30 à 15h30

. gratuit

Avec les parleuses, méthode de lecture collective avec Aurélie Olivier Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, chaque mois, LES PARLEUSES/LITTÉRATURE ETC, organisent de manière itinérante une séance de bouche à oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Chaque séance est imaginée avec une autrice contemporaine qui choisit de partager son amour pour une autrice historique. La partie interactive de cette 34e séance vous invite à partager un atelier d’écriture, inspiré de l’écriture de Nelly Arcan, mené par Mélikah Abdelmoumen, ou un atelier de lecture par arpentage (méthode de lecture collective) avec Aurélie Olivier. Nelly Arcan est entre autres l’autrice de Putain (2001), Folle (2004) et À ciel ouvert (2007), parus aux éditions du Seuil. Ses œuvres provocantes abordant la sexualité et l’instrumentalisation du corps de la femme ont connu un succès éclatant tant au Québec qu’en France. Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157293-focus-quebec-les-parleuses-atelier-de-lecture-par-arpentage-salle-br02 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157293-focus-quebec-les-parleuses-atelier-de-lecture-par-arpentage-salle-br02

Les Parleuses

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 avenue Saint-Mandé Ville Paris lieuville Université Sorbonne Nouvelle Paris Departement Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier : Lecture par arpentage Université Sorbonne Nouvelle 2022-11-19 was last modified: by Atelier : Lecture par arpentage Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 19 novembre 2022 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris