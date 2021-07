La Madeleine Médiathèque de La Madeleine La Madeleine, Nord Atelier, lecture musicale, concert et performance Médiathèque de La Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Atelier, lecture musicale, concert et performance Médiathèque de La Madeleine, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, La Madeleine. Atelier, lecture musicale, concert et performance

Médiathèque de La Madeleine, le samedi 9 octobre à 10:00 Fabrication d’instruments de musique recyclés, lecture musicale « Musiques en mots », concert « Musique de Nulle Part » et performance de poésie sonore « Biblio-fiction » Médiathèque de La Madeleine 72 rue gambetta 59110 La Madeleine Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de La Madeleine Adresse 72 rue gambetta 59110 Ville La Madeleine lieuville Médiathèque de La Madeleine La Madeleine