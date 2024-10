Atelier lecture Le Temps des Histoires Médiathèque de Caucriauville Le Havre, mercredi 30 octobre 2024.

Atelier lecture Le Temps des Histoires

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès Le Havre Seine-Maritime

Contes et comptines, aventures, légendes d’ici et d’ailleurs les bibliothécaires vous invitent à plonger dans le monde merveilleux des histoires !

C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des bibliothèques !

Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout du monde… Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !

Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente ! Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?!

À partir de 5 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 14:30:00

fin : 2024-10-30

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie

L’événement Atelier lecture Le Temps des Histoires Le Havre a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

