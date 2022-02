Atelier lecture : Kentel Lenn Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier lecture : Kentel Lenn, 12 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-12

Horaire : 10:30

Gratuit : non 20 € (adhésion à l’association)Renseignements : Kentelioù an Noz – 02 40 20 39 74 – kenteliouannoz@gmail.com Atelier lecture avec Kentelioù an Noz. Les buts de cet atelier sont de lire des livres selon le niveau de compétence en breton, découvrir la littérature bretonne ou traduite en breton, se retrouver pour échanger en breton sur ce qui a été lu et s’entrainer à l’oral. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com https://mizvezharbrezhoneg44.wordpress.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 12 avenue de l'Angevinière Ville Saint-Herblain lieuville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Atelier lecture : Kentel Lenn 2022-03-12 was last modified: by Atelier lecture : Kentel Lenn 12 mars 2022 Nantes Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique